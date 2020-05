Maison Cilento 1780, una cravatta dedicata all’Europa

“In occasione della Festa dell’Europa, che ricorre ogni anno il 9 maggio per ricordare e celebrare valori come la pace e l’unità, Maison Cilento 1780 ha deciso di realizzare una cravatta che riporta l’emblematico tricolore e la bandiera dell’Unione Europea affiancate, come a simboleggiare la vicinanza emotiva agli altri Paesi Europei, messi a dura prova da questa situazione così difficile e drammatica”. A comunicarlo è la storica azienda napoletana guidata da Ugo Cilento. “Sulla pala principale della cravatta, in pregiata seta color blu navy, la bandiera italiana e quella europea sono vicine tra loro, sottolineando l’armonia e la cooperazione tra i popoli – prosegue la nota – . La posizione delle bandiere, allineate a destra, è ormai diventata una cifra stilistica della Maison Cilento, specialmente dopo aver visto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte indossare la cravatta con il tricolore in occasione di un discorso ufficiale alla nazione. Le bandiere, di forma triangolare, sembrano dolcemente mosse dal vento e guardare verso il futuro in segno di speranza. Sul codino invece, campeggia l’emblema europeo, con le sue dodici stelle che si stagliano sullo sfondo blu cobalto, racchiuse da una cornice a righe verdi, bianche e rosse, che riprendono la bandiera italiana e sottolineano ancora una volta la voglia di unità, dignità di popolo e fratellanza”.

“Mai come in questo momento – afferma Cilento – sento la necessità di diffondere attraverso gli accessori a me cari, come la cravatta o il foulard, un messaggio di forza e speranza, oltre che un augurio di pronta ripresa e ritorno ad una possibile normalità. La Festa dell’Europa quest’anno assume un valore particolare, perché tutti insieme ci stiamo trovando ad affrontare un’emergenza sanitaria ed economica senza precedenti, che ci spinge a cooperare e combattere. Inoltre, proprio quest’anno si celebra il settantesimo anniversario di quel celebre discorso che gettò le basi per la creazione di un nucleo economico europeo e per il mantenimento della pace tra popoli”.