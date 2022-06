Maison Cilento celebra gli antichi mestieri dell’artigianato napoletano e italiano

Una nuova collezione per i fedelissimi della Maison Cilento che con le cravatte dedicate agli antichi mestieri vuole rendere omaggio alla grande arte artigianale creativa italiana e napoletana, riconosciuta in tutto il mondo quale sinonimo di qualità e tradizione. Ecco allora le cravatte ispirate dalla maestria del calzolaio, del cravattaio, del guantaio, dell’ombrellaio, del pantalonaio, del camiciaio e del sarto: tutte figure simbolo indiscusso di una vera e propria arte storica e ineguagliabile che il mondo intero ci invidia. “È importante – ha spiegato infatti Ugo Cilento, rappresentante dell’ottava generazione dell’azienda partenopea – valorizzare questi mestieri che hanno dato lustro all’Italia e a interi territori a partire naturalmente dalla città di Napoli, riconosciuta nel mondo come espressione di stile, eleganza e capacità artigiane. In questo senso, ben venga anche la nascita di scuole artigiane degli antichi mestieri, che possono trasmettere ai giovani la passione e la tecnica sia nel disegnare che nel creare“.