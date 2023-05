Maison Cilento, cravatta speciale per il Giro d’Italia che arriva a Napoli

La Maison Cilento 1780, storico marchio partenopeo di eleganza sartoriale italiana, prosegue anche quest’anno la collaborazione con il Giro d’Italia come licenziatario ufficiale delle cravatte della prossima edizione.

Per l’occasione è stata realizzata una cravatta speciale, rigorosamente in pura seta color blu navy e un foulard rosa con bordo nero e confezionate a mano nei laboratori napoletani. Sulla cravatta un disegno stilizzato del Trofeo Senza Fine, uno dei più iconici del mondo sportivo, con il logo del Giro d’Italia sul codino. Disegni che vengono riprodotti anche sui foulard.

Ugo Cilento, ottava generazione della storica famiglia specializzata nel confezionamento sartoriale di abiti, cravatte, camicie, accessori e calzature, sottolinea: “Sono onorato che questa collaborazione con il Giro d’Italia prosegua anche per questa edizione, perché rafforza il legame speciale che si è creato con questo evento sportivo unico nel suo genere e capace di attrarre appassionati da tutto il mondo. Un arrivo che si svolgerà inoltre a pochi metri dalla sede di palazzo Ludolf”.

Le cravatte Cilento, sia foderate che sfoderate, sono un vero capolavoro di arte sartoriale. Realizzate in twill di pura seta, sono tutte sette pieghe e vengono confezionate nei laboratori napoletani, seguendo le regole e le proporzioni dettate dalla grande esperienza partenopea. La pregiata seta twill, prima di essere orlata, viene ripiegata su sé stessa sette volte per conferire alla cravatta uno spessore maggiore. Questo processo, che richiede tre ore di lavoro e il doppio del tessuto normalmente utilizzato, rappresenta la massima espressione dello stile Cilento.