Maison Cilento, creazioni esclusive a sostegno della Fondazione Airc 

Moda e ricerca scientifica si uniscono nell’iniziativa voluta e promossa da “M. Cilento & F.llo” che – oggi sabato 18 novembre – ha aperto le porte della splendida sede napoletana a Palazzo Ludolf, Riviera di Chiaia 204, per presentare l’esclusiva collezione creata a sostegno di Fondazione AIRC Comitato Campania. Un’intera giornata – dalle 10.00 alle 21.00 – per scoprire le creazioni di questa storica maison della Moda Italiana e insieme raccogliere nuove risorse da destinare al lavoro dei 6mila ricercatori della Fondazione impegnati a sviluppare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per tutti i pazienti.

L’azalea fiore simbolo di AIRC e della ricerca sui tumori che colpiscono le donne diventa così la protagonista delle sete purissime utilizzate per realizzare esclusive cravatte e preziosi twillies firmati Ugo Cilento. I prodotti della Maison sono un capolavoro indiscusso di artigianalità sartoriale riconosciuto in tutto il mondo, sono realizzati rigorosamente a mano ed esclusivamente in laboratori napoletani seguendo le regole e le proporzioni dettate dalla grande esperienza maturata in otto generazioni.

“È per me un grande piacere sostenere Fondazione AIRC e la sua nobile causa attraverso la creazione di cravatte e twillies originali – sottolinea Ugo Cilento, CEO e Direttore Creativo di Cilento 1780 -. Moda e ricerca hanno tanti punti in comune: richiedono grande passione, creatività, dedizione e impegno. Mi piace pensare che i nostri laboratori facciano idealmente squadra con quelli degli scienziati AIRC per contribuire a costruire un futuro sempre più libero dal cancro”.

“Vorrei ringraziare Ugo Cilento e tutto il suo straordinario team per il sostegno alla nostra missione – sottolinea Roberta Buccino Grimaldi, Presidente Comitato Campania Fondazione AIRC –. Sono certa che sabato moltissime persone sceglieranno questi stupendi articoli, magari già pensando a un regalo di Natale bello e di grande valore per la ricerca. Il cancro resta purtroppo un’emergenza per questo è fondamentale continuare a lavorare per garantire continuità ai nostri ricercatori. Sono certa che ancora una volta i napoletani saranno al nostro fianco e risponderanno con la consueta generosità consentendoci di raccogliere importanti risorse”.

Da Napoli a Milano, “M. Cilento & F.llo” lancia una vera e propria staffetta per AIRC. Dopo la presentazione ufficiale a Palazzo Ludolf promuove un secondo appuntamento a Milano presso la sede in Via Fiori Oscuri 13, nel quartiere Brera, per giovedì 23 novembre (dalle 10.00 alle 21.00). Una nuova occasione per scoprire le creazioni per AIRC e sostenere il lavoro dei suoi scienziati.

Per informazioni sulla distribuzione contattare Fondazione AIRC Comitato Campania scrivendo a com.campania@airc.it o chiamando il numero 081403231.