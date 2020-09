Maison Cilento realizza la cravatta e il foulard ufficiali dei Campionati mondiali di sci del 2021 a Cortina     

Saranno della Maison Cilento 1780 la cravatta e il foulard usati dallo staff italiano nei Campionati del Mondo di Sci Alpino che si terranno il prossimo febbraio 2021 a Cortina.

Ieri la consegna ufficiale della cravatta e del foulard al sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianpietro Ghedina, che commenta: “È un vero piacere per Cortina aver stretto questa collaborazione con una azienda simbolo nel mondo dell’alta sartoria di eccellenza e portabandiera dell’Italia, in perfetta sintonia con la Regina delle Dolomiti e con i Mondiali di sci alpino Cortina 2021”.

“È un grande privilegio per me poter realizzare degli accessori per uno degli appuntamenti sportivi più rilevanti e attesi al mondo – afferma Ugo Cilento, ottava generazione della ditta e attualmente alla guida della Maison -. Ho voluto celebrare la forza e la tenacia del nostro Paese, che continua con impegno a valorizzare le nostre eccellenze, tra cui la città di Cortina d’Ampezzo, consacrata come una delle più prestigiose mete turistiche e sportive internazionali”, dichiara Ugo Cilento. “La cravatta, in un intenso color blu navy, riporta sulla pala principale lo scudetto dell’evento, che trasmette la passione per lo sport e lo sci – elementi tipici di Cortina – con l’emblematico tricolore e lo scoiattolo rosso, simbolo per eccellenza della Regina delle Dolomiti, che ritroviamo anche all’interno del foulard, incorniciato da righe verdi, bianche e rosse, che simboleggiano la bandiera italiana, sinonimo di unità e coesione”.