Maison Cilento, una collezione di cravatte stellare in vista della Giornata mondiale dedicata alla Terra

Maison Cilento 1780 ha realizzato una collezione di cravatte e foulard dedicati ai pianeti, alla loro perfezione e armonia: Giove, Marte, Nettuno, Saturno, Urano, il Sole, la Luna e soprattutto la Terra.

Al nostro pianeta, Ugo Cilento, ottava generazione alla guida della Maison, ha voluto fare una dedica speciale, in vista della Giornata Mondiale della Terra che si celebra il 22 aprile: “La Terra rappresenta il nostro bene più prezioso, dobbiamo impegnarci per preservarla e rispettarla, oltre che valorizzare ciò che essa ci offre”.

Sulla cravatta in pregiata seta si stagliano su uno sfondo blu notte tante piccole icone della Terra; sul codino invece, oltre all’immagine del globo, troviamo la scritta “Respect Planet Earth”, un monito a tutela del Pianeta, per un futuro migliore.

Gli stessi emblemi sono presenti anche sul foulard, dove l’immagine del globo è incastonata in un cielo impreziosito da stelle di diverse dimensioni, che si alternano all’icona del Pianeta. I colori del foulard giocano su diverse sfumature di blu, che spaziano dallo zaffiro al celeste.