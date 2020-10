Maison Cilento, una collezione nel segno della tradizione: cravatte e foulard con lo stemma borbonico

Maison Cilento 1780 ha disegnato e realizzato una edizione limitata di cravatte e foulard dedicati alla Real Casa di Borbone delle Due Sicilie. Riconosciuto fornitore ufficiale della nobile Casa, Ugo Cilento ha riprodotto nei più piccoli dettagli lo storico stemma borbonico, in pregiatissima seta italiana della Maison Cilento.

“Le radici della Maison affondano nel passato e si intrecciano con l’epoca borbonica: i miei avi fondarono l’azienda nel 1780, sotto il Regno delle Due Sicilie, ed ebbero l’onore e il privilegio di vestire il Real Esercito. Poter continuare a servire la Real Casa è per me una grande soddisfazione, un segno di stima e apprezzamento per il lavoro svolto. La storia e la tradizione sono valori che vanno preservati e tramandati di generazione in generazione, affinché rimangano indelebili nel tempo”, afferma Ugo Cilento.

Le cravatte e il foulard riprendono i colori emblematici della Real Casa, in cui spiccano il blue royal, il blue navy, l’azzurro cielo e un oro intenso. La cravatta e il foulard sono ornati da motivi grafici – corone e gigli, simboli di regalità – ed entrambi riportano il nobile stemma della casata.