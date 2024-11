MaisonFire, camino moderno abbraccia la tecnologia

Nei secoli il camino ha sempre avuto una valenza simbolica che andava ben oltre la sua funzione primaria, ovvero riscaldare. Nel Medioevo, ad esempio, evocava ricchezza e status sociale, ma era anche il luogo per eccellenza intorno al quale si riuniva la famiglia. Nel mondo dell’arte e della letteratura era ed è sinonimo di rifugio, affetti e convivialità. In America, dalla Dichiarazione d’Indipendenza del 1776, viene definito come simbolo di libertà sociale ed economica.

Con il passare degli anni il significato più profondo del focolare è rimasto ben radicato culturalmente, ma il suo utilizzo pratico si è progressivamente ridotto, soprattutto in città, tra abitazioni sempre più contenute nelle dimensioni ed energeticamente performanti. Ma anche a causa degli stili di vita frenetici che poco si conciliano con le esigenze del classico camino.

MaisonFire è l’azienda che per prima in Italia ha scommesso, nel 2009, sulla reinterpretazione del camino tradizionale in chiave moderna ed ecologica. In pochi anni è diventata leader nel mercato dei camini senza canna fumaria che impiegano combustibili alternativi.

L’azienda lombarda continua, anno dopo anno, a ridefinire il concetto di atmosfera domestica e di focolare, integrando la tecnologia nel design dei suoi camini, per una resa estetica estremamente fedele al fuoco reale.

Lhumi fa parte dell’innovativa gamma di caminetti elettrici ad Alta Definizione ed eleva ai massimi livelli la qualità visiva del camino, grazie alla tecnologia “Real Flame” e alla proiezione video Ultra HD. Fiamme, scintille, sbuffi di fumo dalla resa estetica sorprendente, donano un’eccezionale tridimensionalità al focolare. E’ possibile scegliere e abbinare tra loro 16 colori di fiamma, 5 livelli di luminosità, con 10 colori del letto di braci e 9 gradazioni dei ceppi di legna decorativa in stile betulla.

Con il telecomando o l’App dedicata, il controllo di tutte le funzioni, compreso l’effetto del crepitio della legna, è immediato. Offre infine una soluzione di riscaldamento alternativa (2 kW), programmabile sui 7 giorni e controllabile da remoto.

I camini senza canna fumaria comprendono, oltre alle soluzioni elettriche ed elettriche ad acqua, anche i biocamini. Questi ultimi, generano una fiamma vera, grazie alla combustione del bioetanolo, alcool vegetale ecologico.

Permettono di riscaldare ambienti di varie metrature e durante l’uso emettono unicamente calore e anidride carbonica, esattamente come il nostro respiro. maisonFire, oltre ai tradizionali bruciatori manuali in acciaio con all’interno la pietra refrattaria, propone le innovative versioni a bioetanolo automatiche, che possono essere a combustione classica, oppure a vaporizzazione.

Il bruciatore automatico consente di impostare il consumo di combustibile, mantenendo stabile l’altezza della fiamma durante l’uso; può essere controllato da telecomando, tastiera sul caminetto, oppure da APP per smartphone ed è compatibile con i sistemi voice Google home e Alexa.

La tecnologia a “vaporizzazione” rappresenta un sistema avanzato e innovativo che consente una combustione del vapore di etanolo sicura e controllata. Questa soluzione permette di ridurre il consumo di bioetanolo e di avere un controllo ottimale delle emissioni, garantendo la massima sicurezza in tutte le operazioni di rifornimento del liquido, di accensione e spegnimento.

Tra i caminetti elettrici ad acqua, che riproducono la magia del fuoco, ma anche l’effetto fumo, grazie alla nebulizzazione di vapore acqueo, frutto di una sofisticata tecnologia brevettata, la novità riguarda l’impiego di ceppi decorativi in vera legna. I ceppi sono lavorati singolarmente e in modo artigianale, impiegando legname di pino o faggio, per una resa estetica molto naturale.