Make Up, lezioni in crociera: iscrizioni sold out in tempi record per il format di Benedetta Riccio

Buona la seconda! Si è appena concluso il Make-Up College On Cruise la seconda edizione di un format di successo ideato da Benedetta Riccio, Make up Artist e Founder dell’omonima azienda che sta crescendo sempre più, nel settore del make up. Il Make Up College è un format che Benedetta ha ideato e creato, ed è rivolto a chi vuole aggiornarsi ed apprendere nuove tecniche e tendenze in tema beauty. La novità di quest’anno è che i workshop si sono tenuti in crociera, a bordo della nave Msc Fantasia. Anche per questo evento, organizzato in partnership con Msc, le iscrizioni sono andate sold out in tempi record. Quattro sono stati i coach selezionati tra i più celebri make up artist internazionali per sei tappe nelle perle del mediterraneo con partenza da Napoli: è stata una settimana di full immersion nelle masterclass… ma in un contesto di assoluto relax. Diana Moraru con il suo “Luxury Bridal Masterclass” ha affrontato il tema sposa, Jordan Liberty attraverso il corso su “Beauty Through a Different Lens” ha esplorato la relazione tra pigmento, luce, e come catturare e sfruttare quest’ultima per migliorare la pelle ed ottenere un effetto che non richiede ritocchi, Regina In Neverland ha concentrato invece l’argomento della masterclass sugli occhi mirando ad ingrandirli enfatizzandone l’ampiezza con “Big doll eyes” mentre Daniele Pacini ha fornito i suoi specifici insegnamenti su “La magia dell’aerografo” con relativa introduzione allo strumento e procedimenti chiave per utilizzarlo al meglio. Durante le giornate, si sono alternati quindi momenti di studio a momenti di divertimento e relax, alla scoperta dei luoghi e delle città dove la nave da crociera attraccava: Palma de Maiorca, Barcellona, Marsiglia, Genova, La Spezia fino a rientrare nel porto di Napoli. Tappa dopo tappa, puntando dritto sulla rotta della formazione, i 4 make up artist hanno formato i loro allievi attraverso 4 masterclass show spettacolari, rilasciando anche un attestato di partecipazione alla fine di ogni lezione. Il make up College è un evento che ha riscosso nuovamente un notevole successo e che lascia già intravedere un seguito per il prossimo anno in una terza edizione sulla scia di quella appena conclusa, che sarà certamente ancora più emozionante ed in una nuova location suggestiva ancora top secret. Stay tuned!