“MakeToCare”, al via il contest Sanofi: progetti innovativi per pazienti disabili

Al via il contest MakeToCare di Sanofi per progetti innovativi in grado di offrire una migliore qualità di vita a pazienti con disabilità. L’obiettivo è celebrare le soluzioni innovative utili ad incontrare i bisogni reali delle persone affette da qualunque forma di disabilità, contribuendo a cambiare concretamente il loro presente e progettando insieme a loro un futuro migliore.

La partecipazione al contest è rivolta non solo alla comunità Maker, ma anche a persone fisiche, società, enti, associazioni, fondazioni o altre entità giuridiche con sede in Italia o in uno Stato membro dell’UE.

Il premio sarà attribuito alla soluzione che, con ingegno e passione, ha saputo cogliere un bisogno concreto e abbia conseguito un chiaro successo di merito sulla base del giudizio del Comitato di Valutazione.

Il Comitato di Valutazione avrà a disposizione premi per un valore di 15.000 euro. I primi due progetti classificati riceveranno un contributo a copertura delle spese di viaggio (aereo ed assicurazione sanitaria), vitto e alloggio per due persone per una visita in una Tech- Valley. Inoltre, riceveranno un rimborso delle spese sostenute nel corso della visita relative a pasti, trasporti e biglietti di ingresso a musei ed istituzioni, fino ad un massimo giornaliero di 100 euro per persona.

Ai restanti finalisti sarà dedicata una menzione sul sito dell’iniziativa. I progetti verranno pre-selezionati dalla segreteria scientifica all’interno del processo di candidatura della Maker Faire Rome edizione 2021. La scadenza per inviare le candidature è il 15 luglio 2021.