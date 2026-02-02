Malafronte, passione artigianale e innovazione: lo storico panificio di Pompei compie 120 anni

Centoventi anni non sono una ricorrenza qualunque. Nel mondo dell’artigianato, e in particolare della panificazione, rappresentano un’eccezione. A tagliare questo traguardo è il Panificio Malafronte, storica realtà di Gragnano che dal 1906 porta avanti una tradizione familiare fatta di passione, sacrificio e qualità.

Riconosciuto per l’eccellenza dei suoi prodotti da forno, il panificio è oggi considerato tra i più prestigiosi panifici storici italiani ed è destinatario dell’importante attestazione di qualità “3 Pani Gambero Rosso”.

Fondato da Giuseppe Malafronte, il panificio è giunto alla quarta generazione, oggi rappresentata da Adriano, Daniele e Massimiliano Malafronte. Sabato 31 gennaio l’azienda celebra ufficialmente il proprio centoventennale scegliendo una cornice dal forte valore simbolico: Pompei.

L’evento si svolge sul roof dell’Hotel Habita79, a pochi passi dal Parco Archeologico e dalla Basilica Mariana del Santo Rosario, luoghi carichi di storia e significati. Una scelta tutt’altro che casuale.

“Richiamano la stessa passione, dedizione, cultura della qualità e del sacrificio che mettiamo ogni giorno nella nostra produzione”, afferma Daniele Malafronte, direttore commerciale dell’azienda.

Dal 1906, ogni giorno

L’evento, intitolato “Dal 1906, ogni giorno”, è pensato come un’esperienza emozionale rivolta a clienti, partner, istituzioni, giornalisti e amici. Protagonista un tasting d’autore in cui i panificati Malafronte vengono interpretati da chef stellati di primo piano: Giuseppe Aversa (Il Buco, Sorrento), Pasquale Palamaro (Indaco, Ischia) e dall’executive chef di casa Roberto Lepre.

Il programma prevede anche un talk tematico durante il quale Ciro Malafronte, padre dei fratelli Malafronte, presenta il nuovo rebranding stilistico del marchio e il restyling del packaging 2026, insieme alle anticipazioni su numerose novità di prodotto.

“Non neghiamo una certa emozione, perché la nostra famiglia raggiunge un traguardo importante come quello dei 120 anni di attività, oggi tutt’altro che semplice”, commentano Adriano e Massimiliano Malafronte, maestri panificatori dell’azienda.

“Di generazione in generazione ci siamo tramandati valori come la passione, lo spirito di sacrificio, la cura del dettaglio. Ogni giorno trasformiamo farina, acqua e tempo in un grande gesto d’amore”.

Si guarda al futuro

A sottolineare la visione futura è ancora Daniele Malafronte: “La storicità e l’esperienza, con l’evento del centoventennale, sono proiettate in chiave innovativa ed esperienziale. Nuove referenze di grissini e crostine, nuovi panificati e un rebranding importante rappresentano non solo novità per la ricorrenza, ma la volontà di proiettare l’azienda artigianale nel futuro, puntando su innovazione, distinzione e sostenibilità. Siamo orgogliosi delle nostre radici e guardiamo avanti con entusiasmo”.

Amore e innovazione sono quindi le parole chiave di una celebrazione immersa nei profumi della tradizione, destinata a lasciare il segno.