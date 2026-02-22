Malagò “Aspetto più complicato di questi Giochi consegna delle venue e budget”

MILANO (ITALPRESS) – “L’aspetto più complicato da risolvere in queste Olimpiadi? Diciamo la delivery, ovviamente, delle venue. Chi si occupa del comitato organizzatore entra quando qualcun altro ti dà le chiavi. Però non è che tu la costruisci la venue, erano tutte già esistenti, bisognava adattarle a quello che sono le esigenze delle federazioni internazionali del CIO”. Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò a margine della conferenza stampa di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. “Insomma, diciamo che noi siamo semplicemente i campioni del photo finish, questo è poco ma sicuro. Più tutto quello che è, ovviamente, relativo alle dinamiche riguardanti gli aspetti di budget: se tu parti in un’avventura a giugno del 2019 e poi ti ritrovi nel febbraio del 2026, nel frattempo non ci è mancato niente. Mi sento di dire che questi sono stati i due problemi più grandi”.

