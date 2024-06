Malandrino”Importanti iniziative da partnership Ail-Unicredit Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) – “La nostra partnership con Ail va avanti da diversi anni. Abbiamo favorito la nascita e il supporto delle Case Ail, anche attraverso la fornitura di un bus navetta per accompagnare i malati presso gli ospedali. Con la nostra carta di credito Etica il due per mille delle spese sostenute viene messo in un apposito fondo e poi reindirizzato alle Onlus e alle associazioni di volontariato del territorio. Con questo strumento riusciamo a sostenere iniziative importanti in Sicilia”. Così il responsabile Unicredit in Sicilia Salvatore Malandrino in occasione del trentesimo anniversario di Ail Palermo-Trapani, celebrato a Villa Niscemi a Palermo.

