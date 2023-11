Malasanità sulla pelle dei cittadini. Ma noi non ci rassegneremo

di Riccardo Vizzino*, Emma Vizzino** e Adriano J. Spagnuolo Vigorita***

La platea de nostri Lettori si sarà di sicuro interrogata circa il recondito motivo che ha determinato il ben noto aumento (peraltro significativo) della spesa pubblica, con particolare riguardo all’ambito sanitario.

Orbene, a tal proposito appare più che legittimo asserire che la situazione attuale è a dir poco catastrofica, poiché l’accennata lievitazione del passivo consegue sovente all’ostinata nonchalance caratterizzante il modus operandi del sanitario medio: esemplificando, i numerosi episodi di malasanità – molti dei quali, com’è risaputo, sono occorsi nel Mezzogiorno d’Italia – stanno dando luogo ad una crescita esponenziale delle uscite in capo alle Amministrazioni del settore (nello specifico, ASL, strutture ospedaliere, et cetera), con evidenti ripercussioni sulle casse della Cittadinanza.

Ne consegue, pertanto, che quest’ultima, già provata dall’inflazione, si vede ridurre ancor più drasticamente il proprio potere d’acquisto…anche a fronte delle condotte a dir poco negligenti tenute da chi non ha a cuore la salute delle persone, bensì la carriera, il prestigio e la stabilità economica (altrimenti denominata, atecnicamente, «posto fisso»).

I pazienti, quindi, finiscono con l’essere letteralmente abbandonati a loro stessi, fintantoché non vengono colti da una morte che, in tutta franchezza, ben si potrebbe evitare.

A pagare le spese di una siffatta prassi – tanto disumana quanto contraria all’ars medica ed all’etica professionale – è stata di recente una donna (vedi la denuncia sotto), la quale, dopo aver raggiunto il pronto soccorso di una struttura ospedaliera sita nel territorio di Napoli, s’è vista negare l’attenzione che la sua patologia avrebbe meritato, considerati i sintomi da tempo patiti (nello specifico, febbre alta ed anuria, nonché il fatto che ella avesse dichiarato di essere monorene a seguito di un intervento di istrectomia): difatti, il personale ivi in forza ha tardato non solo a compiere le operazioni di triage, bensì anche a fornire alla signora i risultati degli esami ematochimici effettuati al fine di comprendere la causa del malessere, la qual cosa ha dato luogo ad un graduale peggioramento del di lei già compromesso quadro clinico.

Dopo circa dodici ore (sic!), il responso dei prelievi cennati è, finalmente, giunto: da essi è emersa una notevole alterazione dei i valori, ma, cionondimeno, il metodo terapeutico adottato dai sanitari è stato basato perlopiù su veri e propri tentativi, ergo la paziente ha continuato a peggiorare, sino a quando si è deciso di trasferirla presso un’altra rinomata struttura partenopea, ove era disponibile un posto letto in seno al reparto urologico.

Ebbene, presso tale nosocomio le è stata diagnosticata una sepsi in atto, ma, ciò malgrado, si è omesso di praticarle la terapia antibiotica: l’ingravescenza delle condizioni della signora ha, quindi, continuato a fare il suo corso, sino a quando costei ha esalato l’ultimo respiro.

Lo Studio Legale Vizzino, cui gli eredi della malcapitata paziente si son rivolti per ottenere giustizia, ha presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al Tribunale di Napoli e, all’esito di tale procedura, è stata acclarata dal Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) la malpractice sanitaria in cui è incorsa la paziente, ma hanno ridotto la responsabilità dei nosocomi resistenti nella misura di 1/3 adducendo come giustificazione un presunto ritardo di accesso in ospedale della paziente di circa 10 ore.

I professionisti del sunnominato Studio, pur contestando il riconoscimento di profili di responsabilità concorsuale e a carico della paziente, hanno tentato di comporre bonariamente la lite sorta, prima intimando alle strutture di procedere al risarcimento delle vittime e poi esperendo il procedimento di mediazione; le strutture, però, se ne sono totalmente infischiate, la qual cosa costringerà, di fatto, gli istanti ad instaurare il procedimento innanzi al Tribunale secondo il rito ordinario.

Questo…cosa significa? Semplice: un ulteriore aggravio di spesa pubblica, tanto per le competenze professionali (conferimento di apposita procura ad un legale) quanto per la refusione degli interessi nel frattempo maturati. Detto in parole povere, si tratta di un evidente danno erariale: se, infatti, le procedure alternative di risoluzione della controversia fossero andate a buon fine, si sarebbe avuto un notevole risparmio di denaro pubblico, cosa che sarebbe parimenti avvenuta – peraltro, in misura maggiore – se i sanitari si fossero attenuti alle linee guida ministeriali ed alle cosiddette «regole dell’arte».

Per tal ragione, il team dello Studio ha ritenuto giusto segnalare l’accaduto alla Procura Regionale della Corte dei Conti tramite un corposo esposto ad hoc, auspicando che il consesso di giustizia contabile monitori la situazione con maggior costanza.

La vicenda sin qui riassunta non rappresenta un caso isolato: difatti, molte Amministrazioni sanitarie rifiutano categoricamente e con sistematicità di risarcire i danneggiati dalle condotte dei loro dipendenti, finanche allorquando un determinato pregiudizio risulti puntualmente dimostrato.

Non va, infine, trascurato che diversi Cittadini, per assicurarsi un’apparente tranquillità, spesso rifiutano di far valere i propri diritti e/o di affidarsi a professionisti esperti nel settore: ciò spiana, quindi, la strada a soggetti che, mediante pubblicità vistosamente ingannevoli, illudono il potenziale cliente pur di assicurarselo, proponendogli soluzioni indecenti con slogan del tipo «paghi solo se vinci», «vittoria assicurata», e via discorrendo.

La cosa grave è che tra questi esseri s’annida addirittura qualche professionista forense: ebbene, questo modo di pubblicizzarsi non è conforme al disposto del Codice Deontologico vigente, il quale contempla, ex multis, i doveri di verità e correttezza anche con riguardo agli spot.

Anche in casi del genere…a subire i danni della condotta scorretta di taluno è il Cittadino, il quale, illuso di poter ottenere giustizia, finisce sovente col perdere la lite e/o col dover sacrificare i risparmi di una vita per versarli a qualche Dulcamara che, credendo d’aver scoperto il cosiddetto «Elisir d’Amore» di donizettiana memoria, non fa altro che ingannare chi si affida alle sue (apparenti) qualità professionali.

Con i diritti della Cittadinanza non si gioca: lo Studio Vizzino lavorerà, pertanto, affinché ogni mela marcia sia rimossa dalla canestra, affinché non vada a male l’intero contenuto.

*avvocato cassazionista

**avvocato

***giurista, saggista, abilitato all’avvocatura

LA DENUNCIA

Eccellentissima Corte dei Conti

Procura Regionale della Campania

Oggetto: Denunzia – segnalazione per danno erariale nei confronti del Presidio Ospedaliero “San Giovanni Bosco” e dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Antonio Cardarelli” di Napoli

Illustrissimo Signor Procuratore,

con la presente s’intende sottoporre all’attenzione dell’Ufficio in epigrafe la vicenda, dal tristissimo epilogo, che ci si accinge ad esporre di séguito, allo scopo di permettere la verifica dell’eventuale sussistenza delle responsabilità connesse alla violazione delle statuizioni normative inerenti alla corretta gestione delle risorse pubbliche.

I fatti

La signora Anna Olmo, avvertendo sintomi di anuria e febbre da oltre dodici ore, si recava presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero «San Giovanni Bosco» il mattino del giorno 10 maggio 2019: in sede d’accettazione, avvenuta alle ore dodici e ventisei circa (quindi, parecchio tempo dopo l’arrivo), costei riferiva tempestivamente al personale infermieristico ivi in servizio di aver subìto, a seguito di un intervento di istrectomia, l’asportazione di un rene, nonché di esser guarita da una pregressa mielite.

Terminata la procedura testé riassunta e rilevati i parametri vitali (PA 160/80 mmHg FC 95 bpm Temp: 38,6 °C SpO2: 96%), la paziente veniva sottoposta agli esami ematochimici e radiologici necessari ad individuare la causa del malore da lei accusato e, nelle more del responso, il personale sanitario dava inizio ad una terapia idratante endovenosa e, successivamente, a stimolare la diuresi della paziente; dopodiché, a quest’ultima veniva posizionato un catetere vescicale, allo scopo di monitorare la quantità di urina prodotta.

Tuttavia, malgrado l’esame ecotomografico addominale avesse riscontrato tanto una dilatazione calico pielica del rene destro della paziente quanto la deplezione della di lei vescica – esemplificando, un graduale peggioramento delle sue condizioni -, i sanitari non praticavano ulteriori terapie fino alle ore diciotto e cinquanta, quando dagli esami di laboratorio effettuati emergeva uno stato infiammatorio acuto, conseguito ad un’insufficienza renale acuta.

Dopo svariate ore, precisamente alle venti e trentatré, constatata l’indisponibilità di posti letto nel reparto urologico, si decideva di tradurre la signora Olmo presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera “Antonio Cardarelli” di Napoli, ove giungeva alle ventuno e trentaquattro: lì si procedeva alla ripetizione di tutti gli accertamenti condotti presso il nosocomio di provenienza, all’esito dei quali si riscontravano una sepsi in corso ed un imminente shock settico.

A fronte di tale ingravescenza, alle ore 1:10 del giorno 11 maggio 2019 si disponeva il ricovero della paziente nel reparto di degenza di medicina d’urgenza, con diagnosi di sepsi da verosimile IVU in monorene, idronefrosi moderata dx, anurica. Purtuttavia, malgrado la signora Olmo fosse febbricitante ed emodinamicamente instabile, non si procedeva all’avvio di alcuna terapia antibiotica, in spregio a quanto espressamente prescritto dai sanitari del “San Giovanni Bosco”: a tale condotta, da considerarsi totalmente contraria ai canoni dell’ars medica, la paziente mostrava un peggioramento algico addominale e lombare destro (manifestatosi alle 7:15 del suindicato giorno), oltre ad apparire tachipnoica ed agitata, dunque le si praticava un Equilibrio Acido-Base (EAB) e, in ragione dell’acidosi mista marcata, le si somministravano bicarbonati d’ogni tipo.

Inoltre, le veniva prescritta una terapia ad hoc da effettuare col farmaco Tazocin e, contestualmente, si richiedevano esami ematochimici e consulenza, nefrologica, urologica e rianimatoria.

Poco più di un’ora dopo, precisamente alle 8:23, il valore della creatinemia risultava pari a 3,81 mg/dl, ma, ciononostante, gli urologi ed i nefrologi interpellati sostenevano che non ricorresse alcun’urgenza nel campo di loro competenza, versando la paziente in condizioni ormai gravi.

Le condizioni della signora Olmo continuavano, intanto, a peggiorare in maniera così inesorabile da spingere i medici a farla trasferire in rianimazione, dove, alle ore 18:43, le veniva riscontrata un’asistolia con ripresa del ritmo sinusale dopo otto minuti, previe manovre cardiopolmonari.

In tutto ciò, la terapia antibiotica supra cennata continuava a non venir praticata e, contestualmente, si procedeva ad un’ulteriore consulenza nefrologica, all’esito della quale il sanitario preposto evidenziava che non v’era urgenza di effettuare una dialisi, dacché le condizioni emodinamiche della signora Anna Rosaria Olmo avrebbero reso la procedura oltremodo rischiosa.

Alle 9:47 del mattino successivo, il già compromesso quadro clinico della malcapitata paziente peggiorava ancora, dal momento che costei non reagiva più agli stimoli verbali e tattili-dolorosi, oltre a presentare miosi.

Lo shock settico presentava marezzature diffuse e, soprattutto, gli esami ematochimici erano del tutto alterati.

Quasi dodici ore dopo – segnatamente, alle 21:41 -, alla terapia in atto venivano aggiunte dosi di Merrem, Zyvoxid ed Ecalta.

Trascorsa un’ora, la degente presentava asistolia, con assenza di polso carotideo, quindi le venivano praticate manovre RCP; ma ogni tentativo di salvarle la vita si era rivelato del tutto vano, poiché il persistere della cennata asistolia traeva la signora al passo estremo: il di lei decesso veniva, infatti, constatato alle 23:10.

Violazione degli obblighi informativi e dei canoni dell’ ars medica

Il triste epilogo della vicenda sinora illustrata ha rappresentato la conseguenza di molteplici inadempienze da parte del personale sanitario in forza presso entrambe le strutture nosocomiali: esemplificando, il problema di salute sopraggiunto alla compianta signora Olmo ben poteva essere scongiurato, vuoi mediante il ricovero in regime d’urgenza presso il reparto d’urologia, vuoi tramite la tempestiva somministrazione della terapia antibiotica citata in narrativa, vuoi infine rispettando i tempi di consegna dei vari esami diagnostici.

Dal punto di vista giuridico, è legittimo affermare che si tratta di malpractice: invero, i sanitari – che hanno agito per meri tentativi – non hanno applicato in maniera corretta i canoni dell’ars medica (segnatamente, le Linee d’Indirizzo Nazionali sul triage Intraospedaliero del Ministero della Salute 2019 inerenti alle tempistiche degli esami laboratoriali eseguiti in regime d’urgenza), né tantomeno si sono attenuti ai princìpi di diritto vigenti in materia.

In altri tempi, è da ascrivere al personale medico una culpa in vigilando per il solo fatto di non aver sollecitato minimamente i subalterni a compiere le operazioni a loro demandate.

Inoltre, non si è proceduto alla redazione di una cartella clinica ad hoc, la quale, come dispone l’art. 69 DPR 384/1990, è a tutti gli effetti un atto pubblico, della cui compilazione risponde esclusivamente il sanitario che la elabora.

Di non minore importanza è la totale carenza d’informazioni in merito al da farsi: se, infatti, la signora Anna Rosaria Olmo fosse stata resa tempestivamente e dettagliatamente edotta circa l’iter terapeutico da seguire per riacquistare la tanto ambìta salute, si sarebbe evitato il ben noto evento nefasto!

La rilevanza erariale della condotta dei due Ospedali

A fronte di quanto sin qui narrato, gli eredi della signora Anna Olmo hanno agito in giudizio – col patrocinio dello scrivente avvocato Riccardo Vizzino – contro le due strutture sunnominate, invocando il risarcimento di ogni pregiudizio da essi patito a causa della condotta negligente, imprudente ed imperita del personale ivi in forza.

Come ex lege statuito per la materia di che trattasi, s’è dato avvio al procedimento di mediazione obbligatoria, il quale s’è rivelato, però, del tutto infruttuoso, in virtù del mancato riscontro tanto da parte del San Giovanni Bosco quanto ad opera del Cardarelli.

Si è approdati, perciò, innanzi all’Ottava Sezione Civile del Tribunale di Napoli, nella persona della Giudice Claudia Colicchio, avendo gli eredi proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 696-bis del Codice di Procedura Civile: ebbene, il sorgere di un contenzioso, quale che ne sia la natura, implica che la parte convenuta, per evitare d’incorrere nelle sanzioni processuali previste dalla Legge, deve costituirsi in giudizio, dunque affrontare spese pressoché cospicue.

Nel caso di specie, benvero, le parti convenute sono Pubbliche Amministrazioni – dunque, si mantengono grazie al gettito tributario -, ragion per cui appare più che legittimo osservare che il disinteresse mostrato verso i metodi alternativi di risoluzione delle controversie (c.d. “alternative dispute resolution”, abbr. ADR) è da considerarsi ex se foriero di pregiudizi non indifferenti per lo Stato e per la collettività che ben si sarebbero potuti evitare.

C’è da sottolineare, altresì, che il Giudice, all’esito del ricorso per ATP supra, ha attribuito – discostandosi dalle risultanze della CTU – il trentatré per cento di responsabilità alla defunta paziente, poiché essa si sarebbe recata in ospedale alle undici, anziché nelle prime ore del mattino: ebbene, un siffatto errore di registrazione è suscettibile di dar luogo ad un ulteriore esborso, atteso che si dovrà procedere con l’instaurazione del processo civile secondo il rito ordinario.

In altri termini, tanto il “San Giovanni Bosco” quanto il “Cardarelli” dovranno procedere alla rituale costituzione in giudizio.

Le condotte sinora descritte configurano, benvero, un danno erariale diretto, poiché hanno dato luogo ad una significativa perdita patrimoniale per le Amministrazioni coinvolte.

Non va, poi, trascurato che i sanitari, agendo nella maniera compiutamente illustrata in narrativa, hanno arrecato all’erario un danno c.d. «indiretto»: essi hanno, invero, agito con colpa grave, di talché – come dispone espressamente l’articolo 9 della Legge n. 24/2017, le PP.AA. cui costoro afferiscono ben potranno esercitare l’azione di rivalsa nei loro confronti. Evidente è, dunque, il nesso eziologico tra l’«azione per tentativi» ed il decesso della signora Anna Rosaria Olmo.

Conclusioni

Alla luce di quanto suesposto, si richiede alla S.V. Illustrissima di procedere all’accertamento della rilevanza erariale dell’agire delle strutture ospedaliere “San Giovanni Bosco” e “Cardarelli” con riguardo al travagliato iter terapeutico che ha condotto la signora Olmo al decesso.

Con osservanza,

Napoli, addì 9 novembre 2023

(avv. Riccardo Vizzino)