Malattie infiammatorie croniche immuno-mediate, nuova formulazione biosimilare Biogen per una procedura di iniezione più confortevole

(Adnkronos) – Biogen ha annunciato la disponibilità anche in Italia della nuova formulazione a volume ridotto e priva di citrati del suo farmaco biosimilare di adalimumab, indicato in Unione Europea per il trattamento di malattie infiammatorie croniche immuno-mediate che in Italia colpiscono oltre 2 milioni di persone. La procedura di iniezione più confortevole offerta dal farmaco favorisce una maggiore aderenza dei pazienti