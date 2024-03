Malattie rare, all’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro il convegno #UNIAMOleforze

Il Direttore Generale Luca Brancaccio ha partecipato all’iniziativa per richiamare l’attenzione sulla condizione delle persone affette da malattie rare attraverso la messa in campo di una campagna di sensibilizzazione.

Si è tenuto oggi 1° marzo, presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, il convegno #UNIAMOleforze organizzato dalla Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare, in collaborazione con la Regione Calabria.

La Presidente della Federazione Annalisa Scopinaro ha voluto coinvolgere AMC S.p.A, invitando il Direttore Generale Luca Brancaccio a prendere parte all’iniziativa con la finalità di accendere le luci sulla condizione delle persone affette da malattie rare attraverso la messa in campo di una campagna di sensibilizzazione in grado di amplificare la forza del messaggio e di far arrivare le richieste dei pazienti alle diverse figure istituzionali.All’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, il convegno #UNIAMOleforze

Per l’occasione, Brancaccio ha voluto ribadire il supporto e l’impegno aziendale nella diffusione della campagna di sensibilizzazione per le malattie rare.

Per tali motivi, anche su impulso del Sindaco di Catanzaro Prof. Nicola Fiorita, si intraprenderanno tutte le azioni operative finalizzate ad una strategia di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla tematica delle malattie rare.