Malattie rare, Bonetti: ‘Stanziati 60 mln per Regioni, Senato discute nuovo fondo caregiver’

Roma, 2 mar. – (Adnkronos) – “E’ importante dare voce a queste persone e costruire percorsi che siano non solo inclusivi, ma che diano l’opportunità di una vita vissuta in piena dignità anche nella sofferenza. L’esperienza delle malattie rare debba assumere una voce chiara, nitida nel nostro Paese a segno che la cura a custodia reciproca alla quale tutti noi ci dobbiamo sentire impegnati, deve essere veramente rivolta a tutti e a ciascuno”. E’ quanto affermato da Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, intervenuta al webinar delle associazioni dei pazienti con malattie rare, promosso dall’Integruppo Parlamentare in alleanza con Omar (Osservatorio malattie rare).