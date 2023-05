Malattie rare, X edizione Premio OMaR: incentivi per la corretta informazione

Torna anche quest’anno, per la sua decima edizione, il Premio OMaR per la comunicazione sulle malattie e i tumori rari, organizzato da Osservatorio Malattie Rare (OMaR) in collaborazione con Centro Nazionale Malattie Rare dell’ISS – Istituto Superiore di Sanità, CNAMC – Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici di Cittadinanzattiva, Fondazione Telethon, Orphanet Italia, SIMeN – Società Italiana di Medicina Narrativa, e che annovera tra i partner Ability Channel, FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana e Festival cinematografico “Uno Sguardo Raro”. A partire da oggi, e fino al 31 luglio 2023, è possibile inviare la propria candidatura compilando l’apposito form online disponibile sul sito del concorso. In palio ci sono, per ciascuna categoria, 3.500 euro. I Premi vengono assegnati a quanti abbiano realizzato, per le diverse categorie stabilite dal bando, un’informazione corretta e una sensibilizzazione efficace dell’opinione pubblica sul tema. Le categorie per le quali è possibile concorrere – informa l’Osservatorio – sono quattro: Premio giornalistico categoria stampa e web, Premio giornalistico categoria audio-video, Premio per la migliore campagna di comunicazione “Categoria professionisti”, Premio per la migliore campagna di comunicazione “Categoria non professionisti”. Resta poi la possibilità che venga assegnato, extra, un “Premio della Giuria”. Gli articoli, i servizi audio-video, i webinar, le illustrazioni, i podcast e le altre iniziative di comunicazione ammessi a partecipare alle quattro sezioni della gara devono essere stati diffusi nel periodo che va dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023. La proclamazione dei vincitori avverrà a Roma nel mese di novembre 2023, nell’ambito di una cerimonia che vedrà la partecipazione non solo degli organizzatori, dei partner e della Giuria, ma anche di un’ampia rappresentanza dei pazienti, delle istituzioni e del mondo dei media.