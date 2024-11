Malgrado tutto l’automobile, con le sue possibilità e i suoi limiti, riprenderà a breve il suo viaggio verso il futuro

Dovrebbe essere abbastanza condiviso, soprattutto nei paesi più progrediti, che in crisi non è solo il tipo di propulsore dei mezzi di trasporto. Quello stesso che, alimentato fin dalla prima ora da combustibile di origine fossile, ora per motivi molto diversi tra loro, primo tra tutti l’inquinamento, deve essere convertito al funzionamento con l’uso di carburanti di altra origine. In particolare, l’inquinamento e diversi altri inconvenienti, hanno portato l’automobile a essere considerata quasi il Nemico Pubblico Numero Uno dell’ambiente. Non si deve omettere di considerare che la sostituta del calesse, in poco più di un secolo, ha rivoluzionato drasticamente le abitudini umane. Pensare che, già nei primi anni del secolo scorso, il fondatore del movimento letterario Futurismo, Filippo Tomaso Marinetti, già alla sua comparsa nel monfo letterario, stabilì che, come per l’aeroplano che era stato classificato fin dalla sua invenzione di sesso maschile, così doveva essere anche per (lo) l’automobile. Inutile tirar fuori dalla memoria i mille ricordi collegati a quell’oggetto: basti dire che la sua invenzione, per importanza, non è molto al di sotto di quella della ruota. In questo primo quarto di secolo del nuovo millennio, una serie di fattori ha iniziato a far prendere in considerazione alle diverse popolazioni, varie alternative al possesso di un’ automobile. Il termine possesso non è usato a caso, perchè è già passato mezzo secolo da quando sono state introdotte sul mercato formule finanziarie che consentono l’uso di un bene, senza necessariamente esserne proprietari. Così, provenienti dagli USA, tali novità hanno iniziato a funzionare. Le varie formule alternative al pagamento di tipo ordinario, iniziarono a cedere il passo alle formule di leasing, noleggio a lungo termine, la cosiddetta “formula” e altre del genere che aiutarono le case automobilistiche di tutto il mondo a superare la crisi degli anni ’70. Quella del settore motoristico in particolare, causata dei forti aumenti dei prezzi dei combustibili legati a doppio filo con le guerre del Golfo. Dall’inizio del secolo sembra essere di genere diverso l’affievolirsi, in particolare in Italia, graduale e non stop del desiderio, un tempo spasmodico, di avere almeno una quattro ruote. Volendo fare solo per passatempo la disamina delle ragioni che lo hanno determinato, senz’altro verrà fuori tra l’altro che il periodo delle vacche magre in tutto il mondo sta durando ormai da un bel pò. Rinunciare per rinunciare, è facilmente intuibile che per alcune esigenze si faccia di necessità virtù. Ricorrendo così sempre più spesso al servizio taxi declinato in tutta la sua gamma, UBER compresa. Nonostante tutto, tenendo conto anche della gran confusione che sta venendo fuori nel corso dell’adozione di combustibili alternativi a quelli fossili, certamente l’automobile, così come è intesa oggi, cederà il passo a una sua idonea evoluzione. A oggi non è possibile nemmeno immaginare di che genere potrà essere. Quando accadrà tale metamorfosi, già prossima a prendere il via, non si può ancora dire. Si può essere certi comunque che, quando inizierà, darà chiari segni che molto è cambiato e altrettanto sta cambiando.