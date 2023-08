Un giovane di 21 anni è morto in spiaggia a Isola delle Femmine dopo avere accusato un malore mentre stava facendo il bagno. E’ successo ieri nel tardo pomeriggio. Il ragazzo si è sentito male e ha rischiato di annegare. Soccorso e portato a riva, gli è stato subito praticato un massaggio cardiaco, manovra poi proseguita dai sanitari del 118 per 40 minuti, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.