Malore per Ndicka, sospesa Udinese-Roma

UDINE (ITALPRESS) – Udinese-Roma sospesa. La decisione è stata presa dall’arbitro Pairetto, dopo essersi consultato con entrambe le squadre alla luce del malore accusato da Ndicka. Al 72′ il difensore giallorosso si è accasciato in campo, accusando un dolore al petto: immediati i soccorsi col giocatore – apparso comunque cosciente – portato via in barella. A quel punto la Roma ha chiesto di interrompere momentaneamente la gara, in attesa di saperne di più sulle condizioni del difensore, tanto che il tecnico Daniele De Rossi si è recato nello spogliatoio per vedere come stava il giocatore. Tornato in campo, ha parlato a lungo con Pairetto e Cioffi: i giocatori della Roma non se la sono sentita di continuare a giocare, l’Udinese ha accolto la richiesta della società giallorossa e Pairetto ha quindi deciso che la cosa migliore era interrompere la gara. Che sarà dunque ripresa dal momento della sospensione in data ancora da stabilirsi: si ripartirà dall’1-1 firmato dai gol di Pereyra e Lukaku.

– foto Image –

(ITALPRESS).