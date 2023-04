Malta, all’Ambasciata si celebra il tricolore

“Malta conosce e apprezza l’Italia come nessun’altro Paese al mondo”. Così l’ambasciatore d’Italia a Malta, Fabrizio Romano, ha introdotto la serata organizzata per celebrare il Tricolore e l’Unità d’Italia con un evento che ha declinato i “Tre principali linguaggi dell’Italia nel mondo: musica, poesia e cucina” con i brani presentati dal compositore ed ingegnere aerospaziale Leonardo Barillaro, la lettura di brani del volume Bandiera Madre recitati dall’attore Giovanni Costantino e con una cena presentata dalla Accademia Italiana della Cucina, con un menù dedicato alla Spedizione dei Mille ed alle quattro regioni che ne furono teatro. Tra i circa duecento invitati allo storico Casinò Maltese della Valletta, sede del club dei professionisti della giustizia e nel 1949 frequentato anche dalla futura regina Elisabetta, il presidente del parlamento maltese, Angelo Farrugia in rappresentanza del governo, i due precedenti ministri degli esteri Evarist Bartolo ed Alex Sciberras Trigona, nonché il nunzio apostolico per Malta e Libia, monsignor Tan Fai. La serata è stata realizzata con la collaborazione della Fondazione italiani.it e della delegazione di Malta dell’Accadema Italiana della Cucina e con il sostegno di alcuni sponsor tra cui Life Events e Nestlè. Al termine della cena, preparata dallo chef Gordon Amato, agli invitati è stato fatto omaggio del volume ‘Bandiera Madre – I tre Colori della vita’ scritto da Ugo Bellocchi ed edito da Scripta Maneant per la Giornata Nazionale del Tricolore. Resta solo da capire come sia possibile che dopo le stragi di emigranti nasca sempre qualche incomprensione anche con le autorità maltesi anche se questa è la dimostrazione di quanto l’Italia sia sola anche nel cosiddetto Mare Nostrim.