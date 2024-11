Malta: fede, storia e bellezze senza tempo nei Viaggi del Cuore

Con Davide Banzato su Canale 5 domani alle 9.30

Roma, 29 nov. – Domani, sabato 30 novembre alle 9.30, nella prossima puntata de I Viaggi del Cuore, don Davide Banzato ci guida alla scoperta di Malta, crocevia di culture, storia millenaria e profonda spiritualità, trasmettendo le sue bellezze anche sul canale internazionale Mediaset Italia.Il viaggio, promosso da Visit Malta, inizia con San Paolo di Tarso, che naufragò su queste coste nel 60 d.C., segnando per sempre la tradizione spirituale dell’isola. Malta, con le sue tracce di Fenici, Romani e Cavalieri di San Giovanni, rappresenta un mosaico culturale unico. A Mdina, l’antica capitale conosciuta come la “Città Silente”, don Davide esplora i vicoli medievali, i palazzi nobiliari e la splendida Cattedrale di San Paolo, approfondendo il legame spirituale dell’isola insieme a Padre Claude Portelli. Le tradizioni religiose, come la Festa della Madonna del Rosario di Gudja, rivelano la profonda fede del popolo maltese. Don Davide parteciperà a queste celebrazioni per scoprire il grande legame dei maltesi con Maria e vivere un momento che unisce la fede alla musica grazie alla partecipazione della comunità. Un momento speciale del viaggio è l’immersione subacquea presso il Cristo Sommerso, una statua che simboleggia protezione e connessione spirituale con il creato.Valletta, capitale e Patrimonio dell’UNESCO, offre uno sguardo sul genio di Caravaggio nella Concattedrale di San Giovanni, custode di due suoi capolavori. Insieme a Mons Paul Carmel Vella, rettore della Concattedrale, scopriamo il tormentato legame tra l’artista e i Cavalieri di Malta, che culminò nella sua prigionia e fuga da Forte Sant’Angelo. Il viaggio continua a Mosta, con la sua Rotonda e il miracolo della bomba inesplosa, e nelle dghajsa, le imbarcazioni tradizionali che raccontano l’antico rapporto dei maltesi con il mare. Arte e fede si intrecciano nella Cappella di San Paolo tal-Qlejja, i cui ex voto hanno ispirato l’artista Matthew Attard, protagonista alla Biennale di Venezia. Malta è anche un territorio vocato ai cammini e uno dei luoghi più belli per un turismo lento è Gozo. Un viaggio che arricchisce il cuore, celebrando l’incontro tra fede, cultura e storia, che rendono Malta una meta unica e affascinante. Anche in questo viaggio ci saranno la fondatrice dell’Associazione internazionale Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, il direttore di Famiglia Cristiana, Don Stefano Stimamiglio, e gli autori di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità e per uno spazio sulle ultime uscite editoriali. Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco, che racconterà la difficile situazione della Nigeria, aiutandoci ad avere uno sguardo sul mondo.I Viaggi del Cuore è un format tv ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore per Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Conduttore Don Davide Banzato (nel ruolo anche di coautore); autrice Martina Polimeni; registi Matteo Ricca e Fulvio Bonucci. Nella sua durata di 45 minuti si propone di raggiungere tutti, credenti e non, grazie a un taglio culturale e a immagini di altissima qualità. Gode del Patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l’Evangelizzazione.