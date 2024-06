Malta, nuovo accordo di collaborazione con l’Italia

L’ambasciata italiana a Malta di cui l’Ambasciatore Fabrizio Romano sottolinea il nuovo accordo di collaborazione è stato firmato tra EIT RIS HUB Malta e ASSOMALTA, l’Associazione Italo-Maltese del Commercio con l’obiettivo di rafforzare i legami tra Italia e Malta nel campo dell’innovazione e dello sviluppo commerciale, come diffuso anche dal Giornale Diplomatico. . L’accordo, firmato da Diana Miceli, Community Officer di EIT RIS HUB Malta, e Stefano Colombetti, presidente di ASSOMALTA, prevede una cooperazione stretta tra le due organizzazioni. L’intesa ha l’obiettivo di condividere informazioni e best practices, oltre a esplorare opportunità di collaborazione in progetti innovativi e di sviluppo economico.

Dal 2022 Malta ha beneficiato di finanziamenti significativi dall’EIT, con un totale di 1,38 milioni di euro destinati a organizzazioni maltesi. Questi fondi sono stati utilizzati principalmente per attività legate all’istruzione superiore e al supporto delle PMI locali. Il ruolo del hub è cruciale nel facilitare la partecipazione della comunità locale alle iniziative europee di innovazione, creando un ambiente favorevole per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile ed Assomalta intende diffondere al meglio, tra la comunità imprenditoriale italo-maltese, queste opportunità.

Diana Miceli, Community Officer di EIT RIS HUB Malta, ha espresso grande entusiasmo per questa nuova collaborazione: “Questo accordo rappresenta un passo significativo per EIT RIS HUB Malta. Siamo pronti a lavorare insieme ad ASSOMALTA per promuovere l’innovazione e creare nuove opportunità per le nostre comunità”.

Da parte sua Stefano Colombetti, presidente di ASSOMALTA, ha sottolineato l’importanza di questo accordo: “La firma di questo MoU è una pietra miliare per ASSOMALTA. Rafforzerà le attività di ricerca ed innovazione tra Italia e Malta, favorendo la crescita economica e il cambiamento in entrambe le nazioni”.

Per Sergio Passariello, segretario generale di ASSOMALTA, “Siamo orgogliosi di questa partnership con EIT RIS HUB Malta. Questa collaborazione ci permetterà di condividere conoscenze e risorse, offrendo nuove opportunità di sviluppo per i nostri membri e la comunità imprenditoriale italo-maltese”.

Nel dettaglio, l’accordo stabilisce che le due organizzazioni lavoreranno insieme per condividere informazioni rilevanti, scambiarsi dati e conoscenze e condividere best practices attraverso le migliori esperienze della comunità per migliorare le capacità organizzative. Collaboreranno per identificare opportunità congiunte in progetti di innovazione e attività condivise, organizzeranno workshop, seminari e sessioni di formazione per migliorare le competenze del personale e diffonderanno informazioni ai membri tramite e-mail e social media.