Malta, per gli Italian Film Days si proietta Parthenope di Paolo Sorrentino 

In occasione dell’edizione 2025 della rassegna Italian Film Days, in collaborazione con Spazju Kreattiv di La Valletta e del Master in studi cinematografici della Facoltà di Lettere dell’Università di Malta, tanti film italiani vengono proiettati per la prima volta a Malta. Tutte le proiezioni sono in italiano con sottotitoli in inglese. Prezzi dei biglietti ridotti per i soci dell‘Istituto italiano di cultura. Oggi, alle 16.30, allo Spazju Kreattiv di La Valletta viene proiettato Parthenope di Paolo Sorrentino.

Dramma che abbraccia decenni e che racconta la storia di una giovane donna nata a Napoli, città natale dello scrittore e regista Paolo Sorrentino, Parthenope è un trattato di bellezza cinematografica. Raccontando la sua nascita, le sue estati da adolescente e gli anni che trascorre alla deriva da giovane adulta, il film è una riflessione sul modo in cui le persone e i luoghi vengono visti.

Celeste Dalla Porta, come sottolinea Variety, offre un’interpretazione incantevole nei panni dell’eponima protagonista del film, una donna di una bellezza così straordinaria che il pubblico si ferma a fissarla. Dopotutto il suo nome deriva dal fondatore di Napoli e da una delle sei sirene della mitologia, ma Sorrentino mantiene una costante consapevolezza dell’idealismo ammiccante che applica a Partenope.