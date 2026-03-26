Maltempo, 500 gli interventi dei vigili del fuoco in Emilia Romagna

Vento forte e neve, Ferrara, Forlì, Cesena e Ravenna le più colpite

Roma, 26 mar. (askanews) – Italia colpita da una forte ondata di maltempo. Nelle immagini dei Vigili del fuoco, le operazioni di soccorso in Emilia Romagna, colpita da vento forte e neve in quota.Dalla mezzanotte sono stati effettuati 500 interventi, la maggior parte tra le province di Ferrara, Forlì Cesena e Ravenna.Le operazioni riguardano principalmente la rimozione di alberi caduti che ostruiscono la circolazione e la messa in sicurezza di elementi pericolanti divelti dalle raffiche di vento.Sulla fascia appenninica, da Pavullo nel Frignano (Mo) fino a Bagno di Romagna (Fc), le squadre sono impegnate nell’assistenza ad automobilisti rimasti bloccati a causa della neve.Nel forlivese i vigili del fuoco sono intervenuti a Meldola per soccorrere una persona colpita da una tenda divelta dal vento.Il maltempo ha colpito gran parte del Nord e del Centro Italia con precipitazioni e temperature in discesa. Vento forte si è registrato in particolare in Veneto e Liguria.