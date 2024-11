Maltempo a Catania, allagamenti e soccorritori in azione

CATANIA (ITALPRESS) – Diversi interventi dei Vigili del Fuoco per il maltempo tra Catania e Provincia. Si registrano diversi allagamenti, alcune persone soccorse, che erano rimaste bloccati e controlli sulla staticità di edifici. Nel video l’intervento in Via Salvatore Quasimodo a Catania dove la squadra di vigili del fuoco della Sede centrale ed i vigili del fuoco sommozzatori del Nucleo di Catania, hanno fornito assistenza a personale della rete gas per chiudere un condotto rimasto sommerso per un allargamento.

pc/gtr