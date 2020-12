Maltempo, a rischio i collegamenti con le isole del golfo di Napoli. Mare mosso e vento forte isolano Ischia e Procida

Per l’isola di Procida nelle ultime 36 ore è stato effettuato un solo collegamento in arrivo ed uno in partenza, con nave. Meglio la situazione per Ischia, collegata con alcune corse di navi traghetto tra ieri ed oggi. Mare mosso e vento forte mettono a rischio i collegamenti marittimi nel golfo di Napoli per il resto della giornata di oggi e per quella di domani. Previsto un peggioramento delle condizioni meteo già dalle prossime ore.

L’allerta meteo arancione emanata dalla Protezione civile della Regione Campania è in vigore per tutta la giornata di oggi sull’intero territorio regionale, ad esclusione della zona 4 corrispondente all’Alta Irpinia e al Sannio. Sono previsti temporali anche di forte intensità, venti forti meridionali con raffiche e mare agitato.