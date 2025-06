Maltempo, allerta gialla in quattro regioni: rischio di forti temporali

(Adnkronos) – La prima domenica d’estate sarà segnata dal maltempo in parte d’Italia. Oggi, 22 giugno, quattro regioni sono in allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico: Toscana, Umbria, Lombardia e Abruzzo.

Un aumento dell’instabilità su gran parte della Toscana potrebbe portare temporali a carattere isolato-sparso, ma localmente di forte intensità. Per questo motivo, la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta con codice giallo a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di oggi riguardo a forti temporali e rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore. L’allerta sarà attiva in orari differenti. Le sole zone escluse dalle criticità sono: la Romagna-Toscana, il Mugello e la ValdiSieve, l’Arno e il Casentino, la Valtiberina.

Nel dettaglio, gli orari di allerta e le aree interessate dal codice giallo sono dalla mezzanotte alle 8: Arno fiorentino e verso la costa, Valdarno inferiore, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Valdelsa e Valdera, Lunigiana, Reno, l’intera area del Serchio e la Versilia. Dalla mezzanotte alle 13: Etruria Costa Nord e Sud, Isole, Fiora e Albegna, Ombrone e costa grossetana. Dalla mezzanotte alle 20 di domani: Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone e medio grossetano. Da mezzogiorno alle 20: Valdarno Superiore, Valdichiana e Ombrone alto grossetano.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 6. Lo rende noto il Comune di Milano, invitando i cittadini e le cittadine, durante l’allerta meteo, a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi.

Il Comune ricorda inoltre di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende, sottolineando l’importanza di provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Occorre, infine, prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

In Umbria l’allerta gialla è per rischio temporali, mentre in Abruzzo è sia per temporali sia per rischio idrogeologico e riguarda Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara.