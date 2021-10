Maltempo, allerta meteo gialla in Campania da stasera alle 20

La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica per temporali di colore giallo a partire dalle 20 di stasera e fino alle 14 di domani per la piana campana, Napoli, isole, area Vesuviana, nonché penisola sorrentino-amalfitana, monti di Sarno e Picentini. Si prevedono rovesci e temporali che, in alcune zone, potrebbero essere anche intensi. Le precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in alcuni punti del territorio potrebbero essere anche molto intense e associate a raffiche di vento.