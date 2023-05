“Abbiamo apprezzato la sensibilità del ministro Schillaci, che ha proposto una serie di interventi sull’emergenza alluvione in Emilia-Romagna”. Così il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, commenta le misure per la sanità contenute del Decreto Legge a sostegno dell’Emilia Romagna approvato in Consiglio dei Ministri.

sat/gtr (fonte video: Fnomceo)