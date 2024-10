Maltempo, Bologna-Milan non si gioca: rinviata a data da destinarsi

Roma, 25 ott. (askanews) – Bologna-Milan, in programma sabato 26 ottobre alle 18, è stata rinviata a data da destinarsi. Questa la decisione della Lega Serie A dopo un consiglio d’amministrazione d’urgenza. Sindaco e prefetto di Bologna avevano stabilito la chiusura del Dall’Ara per ragioni di sicurezza causa maltempo. Non è stato possibile organizzare in tempo il match in camnpo neutro. Possibile recupero a cavallo fra gennaio e febbraio. La notizia del rinvio di Bologna-Milan è arrivata direttamente dal presidente rossonero Scaroni, mentre usciva dall’assemblea di Lega Serie A svolta a Milano.