Maltempo, bomba d’acqua nelle Marche: si temono dispersi

Si teme che ci siano dei dispersi a Cantiano, un paese di poco piu’ di 2.000 abitanti, colpito da una bomba d’acqua che ha trasformato le strade in veri e propri torrenti e trascinato via auto. Non si tratta di persone scomparse, ma che al momento non sono state rintracciate. I telefoni non funzionano e il sindaco Alessandro Piccini ha lanciato un appello via social, invitando i cittadini a restare in casa. In alcune zone l’acqua e’ arrivata ai primi pani. Chiuso il passo della Contessa.

Sono straripati diversi corsi d’acqua, tra cui il Burano. “Una bomba d’acqua si sta abbattendo su Cantiano – l’allarme del sindaco -. Diversi fiumi sono straripati. L’acqua ha invaso le vie centrali del paese. Diverse zone sono gia’ sommerse. La viabilita’ comunale e’ interrotta in diversi tratti. Chiusa la statale direzione Gubbio. Invitiamo la cittadinanza a mantenere la calma ed evitare situazioni di rischio”. Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Un’altra emergenza e’ stata segnalata a Pergola, sempre in provincia di Pesaro Urbino, dove una famiglia si e’ rifugiata all’ultimo piano di una casa e ha chiesto aiuto.