Maltempo, Bonavitacola a Costa: Basta convegni, è tempo di agire. La replica: Tocca a De Luca intervenire

“Il ministro dell’Ambiente dovrebbe prioritariamente dare un concreto impulso perché il governo nazionale assuma decisioni all’altezza della grave situazione di emergenza che si è venuta a determinare,con stanziamenti di risorse adeguate alla gravità della situazione e procedure d’intervento davvero semplificate e operative”. Così il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola attacca il ministro Sergio Costa dopo che il dicastero dell’Ambiente ha organizzato, con il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, un convegno a Padula (Salerno) sul tema della “Fiscalità di vantaggio nei Parchi Nazionali”. “Ci sono ben altre stringenti priorità su cui occorre concentrare l’impegno delle istituzioni nazionali e locali per fronteggiare i gravi effetti causati dall’eccezionale maltempo dei giorni scorsi. Sarebbe auspicabile – sostiene Bonavitacola – che tale impegno fosse in queste ore volto a completare un’aggiornata ricognizione dei danni nei diversi Comuni”. “Al momento – aggiunge il vicepresidente della giunta – si registra solo l’azione, consapevole e responsabile, con cui ha prontamente agito la Regione Campania. Dapprima nell’azione di soccorso alle popolazioni più colpite e subito dopo con un primo stanziamento di 8 milioni di euro per interventi urgenti. Da parte del governo, che pure dispone di risorse rilevanti a livello nazionale, non c’è stata fin qui pari attenzione, solo due milioni di euro in occasione della precedente emergenza di qualche settimana fa. Troppo poco. Questo – attacca Bonavitacola – non è il momento della convegnistica, è il tempo di agire con priorità e seriamente per la messa in sicurezza dei territori colpiti. Sarebbe auspicabile che tutte le istituzioni, a partire dal governo nazionale e dal ministero dell’Ambiente, se ne rendessero conto e agissero di conseguenza”. “Sono molto sorpreso dalle parole di Bonavitacola – è la replica del ministro – : dovrebbe sapere che il commissario straordinario per il dissesto idrogeologico è proprio il presidente della Regione e la Campania, nonostante i 21 milioni stanziati in sei mesi dal ministero dell’Ambiente per 27 progetti, non brilla per cantieri aperti e per realizzazione di interventi. Ripeto a Bonavitacola quello che gli ho già detto in sedi istituzionali: se c’è un problema di competenze e di capacità progettuale, la struttura tecnica del ministero è a disposizione della Regione”.