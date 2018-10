Maltempo, continua l’allerta in Campania

La Protezione civile della Campania, considerata l’evoluzione del quadro meteo, le condizioni di instabilità e la perturbazione ancora in atto sul territorio regionale, ha prorogato di altre 24 ore l’allerta meteo attualmente in atto. Fino alle 21 di domani sera vige la criticità idrogeologica di colore Giallo per piogge e temporali, anche di forte intensità e velocità di evoluzione. L’allerta riguarda l’intero territorio tranne Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. Uno scenario, sottolinea la Protezione Civile, che potrebbe dare luogo a fenomeni di dissesto idrogeologico con possibili fenomeni franosi anche rapidi, allagamenti, ruscellamenti superficiali rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazioni e coinvolgimento delle aree urbane depresse. Il quadro meteo è associato alla presenza di venti forti con raffiche nei temporali.