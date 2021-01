Maltempo, da domani scatta l’allerta “gialla”

Non migliorano le condizioni meteo in Campania. La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticita’ idrogeologica di livello Giallo valevole sull’intero territorio regionale a partire dalle 9 di domani mattina, domenica 10 gennaio, e fino alle 9 di lunedi’ 11 gennaio. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intensi. Il quadro meteo evidenzia anche possibili raffiche di vento nei temporali. La Protezione civile individua i principali scenari di impatto al suolo legati al rischio di dissesto idrogeologico: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, tra l’altro. La Protezione civile raccomanda alle autorita’ competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti in odine al rischio idrogeologico anche in linea con i Piani comunali di protezione civile. Si segnala la necessita’ di attivare il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti.