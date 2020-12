Milano, 31 dic. (Adnkronos) – Domani torna la neve in Lombardia, anche in pianura. Secondo il bollettino meteo dell’Arpa, le precipitazioni nevose potrebbero partire già da stanotte, inizialmente anche in pianura sui settori occidentali. I fiocchi di neve sono attesi anche a Milano. Domenica sono previste piogge, ma più deboli e in diminuzione dal pomeriggio.