Maltempo Emilia Romagna, due persone disperse a Bagnacavallo

Operazioni di ricerca e soccorso in atto

Bagnacavallo, 19 set. (askanews) – Prosegue il lavoro dei Vigili del fuoco in Emilia Romagna alle prese con una ondata di maltempo violenta, le criticità maggiori nel Ravennate: a Bagnacavallo, in località Traversara, sono in corso le operazioni di ricerca di 2 persone segnalate come disperse.Sono state salvate finora con 3 elicotteri del Corpo nazionale oltre 30 persone bloccate in casa dopo la rottura dell’argine del Lamone. Nel video uno dei salvataggi effettuati dagli elisoccorritori dei vigili del fuoco.