Maltempo, Giovani commercialisti: “Bene proroga scadenze fiscali ma valutarla per tutto il Paese”

(Adnkronos) – “Pieno sostegno alla decisione di slittare i pagamenti dei versamenti tributari e contributivi dal 31 luglio al 20 agosto per i residenti nelle regioni colpite da calamità naturali. Una proroga è fondamentale per chi vive e opera in quelle aree, poiché in alcuni casi risulta impossibile adempiere ai propri doveri finanziari in questo momento di emergenza. È nostro dovere comprenderne le difficoltà e fornire il necessario supporto a chi si trova in questa situazione di grande difficoltà”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Matteo De Lise, presidente Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili.

“Ma una riflessione va fatta anche sulle condizioni economico-finanziarie delle imprese e dei professionisti di tutte le altre regioni del nostro Paese, che, pur non avendo affrontato la stessa calamità, possono ugualmente trovarsi in una situazione di difficoltà. Pertanto, resta forte la nostra richiesta di una proroga al 20 agosto anche per tutte le regioni e tutti gli altri contribuenti, in modo da poter offrire ai cittadini una maggiore possibilità di far fronte agli obblighi tributari e contributivi”, conclude.