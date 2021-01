Maltempo, il Comune tiene chiusi parchi e cimiteri

L’Amministrazione comunale di Napoli ha disposto anche per domani la chiusura di parchi e cimiteri cittadini sulla base dell’allerta meteo della Protezione civile regionale. L’avviso per criticita’ di colore giallo e’ valido dalle 6.00 alle 23.59 di domani per “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensita’. Venti forti con possibili raffiche, temporaneamente molto forti nella parte centrale della giornata. Mare agitato o molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti”.