Maltempo in Basilicata, tre persone salvate in elicottero dal fiume

Il soccorso dei vigili del fuoco, erano bloccati su un isolotto

Roma, 21 ott. (askanews) -Forte ondata di maltempo anche in Basilicata, nelle immagini i soccorsi dei vigili del fuoco che fin dal mattino sono stati impegnati in provincia di Matera e Potenza per decine di interventi.Le maggiori criticità si sono verificate nel materano, in particolare a Tursi, per l’esondazione dell’Agri: l’elicottero del reparto volo di Bari ha portato in salvo tre persone rimaste bloccate con il loro trattore su un isolotto nell’alveo del fiume, per il rapido innalzamento del livello dell’acqua.Nello stesso comune i vigili del fuoco hanno soccorso anche due pastori che, per evitare di essere travolti dalla corrente, si sono dovuti rifugiare in cima a un albero.La situazione è in fase di miglioramento ma sono in corso operazioni di prosciugamento in strutture allagate, per lo più in provincia di Matera.