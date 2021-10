Maltempo in Campania, allerta gialla prorogata fino alle 12 di domani

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo già in vigore, con livello di criticità di colore giallo, fino alle 12 di domani. I settori del territorio interessati sono: zona 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento). Si prevedono ancora precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei temporali.La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di “prestare la massima attenzione mantenendo in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi, anche in linea con i rispettivi Piani”.