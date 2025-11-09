Maltempo: in Campania allerta gialla prorogata su quadrante sud

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato la vigente allerta meteo di colore giallo fino alle ore 6 di domani, lunedì 10 novembre, esclusivamente sulla fascia costiera meridionale della Campania (Piana del Sele, Alto Cilento e Basso Cilento). Fino alle 15 di oggi, domenica 9 novembre, l’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni locali, anche a carattere di intenso rovescio o temporale, sulle seguenti zone di allerta: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino – Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Piscentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento). Dalle 15 di oggi alle 6 di domani mattina, lunedì 10 novembre, la criticità gialla per temporali riguarderà invece solo i quadranti meridionali della regione: in queste zone le precipitazioni potrebbero essere ancora intense e andranno ad attenuarsi gradualmente nel corso della notte.