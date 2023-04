Maltempo in Campania: da domani sera vento e temporali in tutta la regione

“La Protezione Civile della regione Campania ha emanato una allerta meteo per piogge e temporali valido su tutta la Campania dalle 20 di domani domenica 30 aprile, alle 20 di lunedì 1° maggio. Il livello di criticità, ossia del rischio idrogeologico per temporali è Giallo su tutto il territorio per “precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità”. Lo comunica la Protezione Civile. “I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni, in alcuni punti del territorio quindi saranno repentine e intense e potrebbero causare caduta di rami o alberi e danni alle coperture e alle strutture.