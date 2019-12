Maltempo in Campania, deliberato lo stato di emergenza: il Governo stanzia 2,3 mln

Il Consiglio dei Ministri, su istanza della Regione, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio della Campania interessato dagli eccezionali eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2019. Sono stati stanziati per la Campania 2 milioni 357 mila 094,62 euro. “La Regione – afferma il presidente della Giunta , Vincenzo De Luca – ha richiesto lo stato di emergenza per aiutare le amministrazioni comunali colpite dal maltempo delle scorse settimane. I finanziamenti permetteranno di intervenire sui Comuni per il ripristino dei territori delle zone colpite, e per interventi di messa in sicurezza immediati e urgenti”. “Come previsto dalla normativa – aggiunge De Luca – saranno successivamente stanziate ulteriori risorse per l’attivazione di prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate. La Regione provvedera’ a individuare i primi interventi urgenti”.