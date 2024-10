Maltempo in Campania, la Protezione civile aggiorna le previsioni: L’allerta diventa arancione

La Protezione Civile della Regione Campania, visto il quadro meteo attualmente in atto e l’intensificarsi delle precipitazioni “che già stanno determinando situazioni di criticità in alcuni comuni della Campania”, ha prorogato, innalzato ed esteso l’allerta meteo già in vigore, al momento Gialla, all’intero territorio regionale. Nello specifico, a partire dalle 23:59 di oggi si passa all’Arancione sulle zone: Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. L’allerta resterà in vigore fino alle 23:59 di domani 19 ottobre. Sempre dalle 23:59 di oggi e fino alle 23:59 di domani 19 ottobre sarà allerta Gialla sul resto del territorio regionale. Attualmente in vigore e fino alle 23:59 di oggi permane comunque ‘allerta Gialla sulle zone: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. Le precipitazioni proseguiranno per tutta la giornata di domani e potranno essere anche a carattere di forte temporale. Nelle zone dove vige l’Arancione, in particolare, spiega la Protezione Civile, “si potrà verificare un dissesto idrogeologico diffuso, con significativi ruscellamenti superficiali anche con trasporto di materiale e conseguente inondazione delle strade, possibili voragini per fenomeni di erosione, instabilità di versante, frane e caduta massi. Ciò in considerazione anche delle precipitazioni già in atto e della conseguente saturazione dei suoli”. Nelle zone interessate dall’allerta di livello Giallo si avrà un dissesto idrogeologico localizzato. Saranno comunque possibili allagamenti, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, allagamenti e caduta massi. Alle autorità competenti si raccomanda di attivare o mantenere attivi i Centri Operativi Comunali e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti. Bisognerà prestare attenzione al verde pubblico e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Al momento, su richiesta del Comune di Barano d’Ischia, volontari della Protezione civile regionale, attivati e coordinati dalla Sala Operativa stanno supportando le autorità locali per gli allagamenti che stanno interessando località Testaccio.