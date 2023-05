Maltempo in Campania: l’allerta gialla prorogata fino a domani pomeriggio

E’ attualmente in vigore una allerta meteo gialla diramata ieri dalla Protezione Civile della Regione Campania su tutto il territorio regionale. In considerazione della valutazione degli attuali scenari meteorologici e dell’evoluzione dei modelli matematici, il Centro Funzionale della Regione Campania ha prorogato l’allerta fino alle 16 di giovedì 11 maggio. Fino alle 9 di domani l’allerta gialla riguarda tutta la Campania. Da quell’ora fino alle 16 la criticità invece interesserà esclusivamente le zone 1 e 3 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini). Si raccomanda la massima attenzione anche in assenza di precipitazioni per un rischio idrogeologico residuo. Si prevedono ancora possibili ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali ma anche una possibile caduta massi e occasionali fenomeni franosi. Attenzione va prestata anche in assenza di precipitazioni, sia per il deflusso a valle delle acque provenienti dalle zone montuose o collinari che per i fenomeni di dissesto connessi alla saturazione dei suoli e a condizioni particolarmente fragili del territorio.