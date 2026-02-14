Maltempo, in Campania prorogata l’allerta fino alle 18 di domani

Cala il livello di allerta, da arancione a giallo, ma è ancora maltempo in Campania anche per le prossime ore. La perturbazione meteo proseguirà, infatti, fino alle 18 di domani, domenica 15 febbraio. La Protezione Civile, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato l’allerta meteo ma abbassando il livello da Arancione a Giallo sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Permane un livello di allerta meteo Gialla sulle zone 2 ( Alto Volturno e Matese), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e 8 (Basso Cilento). Sono previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, di moderata intensità. Dal punto di vista del rischio atteso, si potrebbero determinare: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento delle acque nelle sedi stradali e rigurgito dei sistemi di smaltimento con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); possibili cadute massi e frane legate a condizioni idrogeologiche fragili, anche in assenza di precipitazioni, per effetto della saturazione dei suoli. La Protezione Civile ricorda ai Comuni delle zone interessate di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti.