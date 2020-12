Maltempo in Campania, sos nubifragi dalle ore 18: passa da Giallo ad Arancione il livello dell’allerta meteo

Sull’intero territorio della Campania è in atto, fino alle 18 di oggi un’ allerta meteo di colore Giallo della Protezione civile regionale, In considerazione dell’evoluzione della perturbazione e dell’elaborazione dei modelli matematici, l’ allerta – informa la Protezione civile – è stata prorogata di ulteriori 24 ore, con criticità al livello Arancione per tutte le zone ad esclusione della 2 (Alto Volturno e Matese) e della 4 (Alta Irpinia e Sannio) dove resta in vigore il Giallo. Previste precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale , localmente di forte intensità e possibili raffiche di vento. “Il quadro meteorologico va ad innestarsi – osserva la Protezione civile della Campania sulle già precarie condizioni delle aree costiere, ove sussistono situazioni di forte criticità, dovute ai forti venti e alle mareggiate che ieri hanno interessato tutta la Regione. – Fino alle ore 18 di oggi, dunque allerta meteo gialla su tutta la Campania per precipitazioni e vento molto forte – Dalle 18 di oggi e fino alle 18 di domani: allerta meteo Arancione per temporali anche forti e raffiche di vento su tutta la Campania, ad eccezione delle zone 2 e 4 dove permane il Giallo.