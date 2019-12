Maltempo in Liguria, nubifragi e frane

Genova, 20 dic. – (Adnkronos) – con forti piogge su tutta la regione. In particolare, le precipitazioni concentrate sul Ponente ligure e nell’imperiese hanno provocato l’innalzamento di molti corsi d’acqua. Il torrente Armea, nell’entroterra di Sanremo, secondo quanto riportato dalla Regione Liguria sul suo profilo Twitter, è esondato in alcuni punti in zona Ponte Savio. Via Caravelli è stata chiusa in via precauzionale fino all’incrocio con l’Aurelia bis. Nessuna persona risulta coinvolta, dalla Regione si raccomanda la massima prudenza. Tra le zone più colpite dalle piogge c’è anche Ceriana, sempre nell’entroterra di Sanremo, dove sono caduti 48.6 millimetri in un’ora. Osservato speciale anche il torrente Argentina, che a Taggia ha raggiunto il secondo livello di guardia.

Una frana ha provocato l’interruzione della strada provinciale 548 della Valle Argentina. Lo smottamento si è verificato fra Taggia e Badalucco, nell’entroterra imperiese, la seconda località risulta dunque isolata lungo questa direttrice. Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per riaprire il passaggio. A Badalucco per frana dieci famiglie risultano evacuate. Sempre a causa delle forti piogge nell’imperiese si è inoltre riattivata la frana di Rezzo. Dal ponente al levante, un’altra frana si è verificata a Rapallo, isolando la frazione Chignero, sul posto i mezzi per sgomberare la strada e renderla nuovamente carrabile.

“Chi può rimanga in casa” ha scritto su Facebook il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. Il primo cittadino segnala una frana su strada Ernesto Marsaglia e su via Monte Ortigara, con la frazione di San Romolo raggiungibile solo da Perinaldo.

A causa del maltempo e delle forti piogge si è aperta nel pomeriggio una buca nell’asfalto lungo il viadotto Bisagno nel tratto genovese dell’Autostrada A12, in direzione Levante. Si tratta di una porzione di asfaltatura danneggiata dalle precipitazioni intense delle ultime ore.

Nove voli in arrivo all’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova sono stati dirottati su altre città a causa dell’allerta rossa. Alcuni voli sono stati fatti atterrare a Torino e a Pisa. Tre invece i voli in partenza diretti a Roma e ad Amsterdam che sono stati cancellati a causa del maltempo.